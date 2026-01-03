جوميز: احتجنا 15 دقيقة قبل هزيمتهم

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، أنَّ فريقه نجح في تحقيق المطلوب منه بشكل كامل خلال مواجهة الشباب التي انتهت لصالح الفتح بنتيجة هدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقال جوميز، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «الفريق دخل أجواء اللقاء فعليًّا بعد مرور الربع ساعة الأولى من البداية، وأشكر جماهيرنا على دعمها الكبير طوال فترات المباراة، نتمنى أن نحافظ على تركيزنا في الفترة المقبلة التي لا مجال فيها للتراخي».

وحول خياراته للعناصر الأساسية، أوضح أنَّ مشاركة اللاعب نايف مسعود جاءت نتيجة العمل الكبير الذي قدَّمه خلال الفترة الماضية، ما منحه الفرصة الكاملة في التشكيل.

وفيما يخص إجراء ستة تبديلات في المباراة، أوضح البرتغالي: «الأنظمة كفلت لنا التغيير السادس في حال تعرض أحد اللاعبين لإصابة في الرأس، كما أجبرتنا الحالة البدنية لبعض الأسماء على إجراء بعض التغييرات مثل مروان سعدان الذي خرج بداعي الإصابة».