إيفانجليستا: الهلال قوي.. وفرص فوزنا محدودة

أكد البرتغالي أرماندو إيفانجليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، أنَّ مواجهة الهلال صعبة وفرص فوزهم بالمباراة تبدو محدودة، بحسب وصفه في المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت.

وقال المدرب البرتغالي: «ندرك تمامًا قوة فريق الهلال وما يملكه من عناصر فردية عالية الجودة، وعلى الرغم من أنَّ فرصنا قد تبدو محدودة، إلا أننا سنبذل كل ما لدينا من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة».

وأضاف: «الهلال فريق كبير ويتمتع بإمكانات قوية، ونعمل من جانبنا على تقليل أخطائنا ومحاولة تحييد نقاط قوته قدر المستطاع وفق الإمكانات المتاحة لنا، وقوتنا الحقيقية تكمن في التنظيم واللعب الجماعي، وسنتمسك بهذه الهوية والعقلية عند دخولنا هذه المواجهة الصعبة».

وبيَّن: «نأمل مواصلة سلسلة عدم الخسارة التي امتدت إلى ست مباريات، وهو ما يعكس حجم العمل الذي نؤديه والتطور المستمر في منظومة الفريق ونمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وهناك تحسن واضح في الأداء والانضباط داخل الفريق، وهو أمر نعمل على تعزيزه باستمرار».

واختتم المدرب البرتغالي حديثه عن فترة الانتقالات الشتوية: «الفترة تشهد سعي جميع الأندية لتعزيز صفوفها بما يخدم طموحاتها، ونحن بدورنا سنعمل على تدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاجها لتحقيق أهدافنا».