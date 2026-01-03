الاتحاد يفاوض نيفيش

دخلت إدارة شركة نادي الاتحاد في محادثات أولية مع وكيل أعمال البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، لبحث إمكانية التعاقد معه، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وجاء تحرك الاتحاد استغلالًا لدخول اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع إلى إدارة «الأزرق». وينتهي عقد نيفيش مع الهلال بختام الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على تجديده لمدة إضافية، ما يفتح الباب أمام رحيله عن النادي العاصمي.

وبحسب المصادر، تسعى إدارة الاتحاد إلى استغلال ارتباط نيفيش بالوكيل ذاته الخاص بالبرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، ومواطنه دانيلو بيريرا، قلب الدفاع، وكذلك زميله البرازيلي فابينيو، لاعب الوسط، لتسهيل المفاوضات، وإقناع نجم الهلال بإتمام الخطوة.

ويتعاقد الأربعة مع شركة «Gestifute»، التي يملكها البرتغالي خورخي مينديش، أحد أشهر وكلاء الأعمال في العالم، وهي من تتولى تسويقهم وتقديم العروض لهم والتواصل نيابة عنهم مع الأندية.

وانضم نيفيش إلى الهلال في صيف 2023 بعقد يمتد ثلاثة أعوام، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي. ولعب برفقة الفريق 108 مباريات محليًّا وخارجيًّا، سجّل خلالها 14 هدفًا، وصنع 25 أخرى، وحقق دوري روشن السعودي وكأس الملك مرة واحدة، والسوبر المحلي مرتين.