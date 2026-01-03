غريب يطلب المشاركة أو الرحيل

طلب عبد الرحمن غريب، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، المشاركة بدقائق لعب أكثر لتجديد عقده مع ناديه الأصفر.

ويطمح غريب لخوض دقائق لعب كثيرة بغية حجز مقعد في قائمة المنتخب السعودي، الذي يستعد للمشاركة المونديالية في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل، وفق مصادر «الرياضية».

ودخل غريب الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه.

وأضافت المصادر أنَّه إلى جانب الاتحاد يرغب نادٍ عاصمي في التعاقد مع غريب خلال السوق الشتوي، الذي ينطلق الإثنين 5 يناير.

ولم يغلق غريب ملف البقاء في النصر، لكن ذلك مشروط بعدد الدقائق التي سيمنحها البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الأصفر العاصمي، للاعب السعودي الذي تبقى من عقده 6 أشهر.

وكانت «الرياضية» أشارت 3 يناير إلى أنَّ غريب دخل ضمن خيارات نادي الاتحاد بشكل قوي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم غريب إلى صفوف النصر في صيف عام 2022، بعقد يمتد لأربعة أعوام، قادمًا من النادي الأهلي، وذلك في عهد إدارة مسلي آل معمر، الرئيس السابق للنادي.