ديربي كتالونيا.. برشلونة يحسمها بثنائية

حقق فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم فوزًا متأخرًا على إسبانيول 2ـ0 في ديربي كتالونيا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وجاءت أجواء المباراة متوترة منذ بدايتها خاصة في ظل مشاركة خوان جارسيا، حارس برشلونة، أساسيًا في مواجهة فريقه السابق وعلى ملعبه، إذ تعرض لهتافات من جانب جماهير فريقه السابق على مدار أحداث المباراة.

وعلى الرغم من ذلك تألق جارسيا وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة خلال المباراة، قبل أن يسجل داني أولمو الهدف الأول في الدقيقة «86» وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد الذي يلعب في وقت لاحق، الأحد، مع ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إسبانيول عند 33 نقطة في المركز الخامس.