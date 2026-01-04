القادسية والرياض يدخلان الصراع الثالث

يستضيف فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره الرياض، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند الـ 08:30 مساء الأحد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويتطلع كل طرف في المواجهة المباشرة الثالثة إلى تسجيل الانتصار الثاني على الآخر، بعد أن كسب كل فريق مباراة في الموسم الماضي.

ويسعى الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي منذ تولي المهمة الفنية خلفًا للإسباني ميتشيل جونزاليس، إذ تعادل مع ضمك أولًا 1ـ1، ثم كسب الشباب 3ـ2 في الجولة الماضية.

ويعتمد رودجرز على عناصره الأجنبية، بقيادة الإسباني ناتشو، والإيطالي ماتيو ريتيجي، والمكسيكي خوليان كينيونيس.

على الضفة الأخرى، يأمل الأوروجوياني دانيال كارينيو، مدرب الرياض، تحقيق فوزه الأول منذ أن تم التعاقد معه خلفًا للإسباني خافيير كاييخا الذي أقيل لسوء النتائج، إذ خسر أمام الاتفاق والحزم والاتحاد على التوالي.

ويحتل القادسية المرتبة الخامسة في دوري المحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يملك الرياض 8 نقاط في المرتبة الـ16.