الصدارة تغري الهلال أمام ضمك

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم، عند الـ08:30 من مساء الأحد، ضيفًا على ضمك في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويسعى الأزرق العاصمي إلى تحقيق النقاط الثلاث، واعتلاء صدارة الدوري، للمرة الأولى الموسم الجاري، بعد تعثر النصر «المتصدر» أمام الأهلي، الجمعة 2ـ3، فيما يأمل «فارس الجنوب» بتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد أن كسب الأخدود في الجولة الماضية.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين 12 مرة، منها سبعة انتصارات زرقاء، مقابل فوز وحيد لأبناء خميس مشيط، وحضر التعادل في أربع مواجهات، وسجل الهلاليون 23 هدفًا، مقابل 12 هدفًا لمنافسه.

ويعد السنغالي حبيب ديالو، مهاجم ضمك السابق، والفرنسي بافتمبي جوميز، نظيره في الأزرق سابقًا، هدفي المواجهات بثلاثة أهداف لكلاهما.

وتنفس الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الهلالي، بعد أن منح الطبيب الضوء الأخضر للبرتغالي روبن نيفيش للمشاركة من جديد، عقب غيابه عن مواجهة الخلود الماضية، بسبب إصابته في عضلة الفخذ الأمامية، فيما يواصل سالم الدوسري غيابه للمباراة الثانية على التوالي لحاجته للتأهيل من إصابة الحوض.

ويفتقد الأزرق العاصمي الثنائي المغربي ياسين بونو، والسنغالي كاليدو كوليبالي، بسبب مشاركتهما في بطولة كاس أمم إفريقيا، التي تجرى أدوارها الاقصائية حاليًا في المغرب.

وعلى الطرف الآخر، يدرك البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب ضمك، قوة منافسه، وحساسية المواجهة للطرف الآخر، من خلال الاعتماد على العناصر الأجنبية، وفي مقدمتهم البرازيلي كوين سيلفا، حارس المرمى، والجزائري عبد القادر بدران، قائد الفريق، والهداف الأرجنتيني فالنتين فادا.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية برصيد 29 نقطة، فيما يملك ضمك تسع نقاط في المرتبة الـ 14.