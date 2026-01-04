التحدي الأول يجمع الحزم ونيوم

يستقبل فريق الحزم الأول لكرة القدم للمرة الأولى في دوري روشن السعودي نظيره نيوم، الأحد، على ملعبه في الرس ضمن الجولة الـ13.

ويحتل الحزم المركز العاشر برصيد 13 نقطة، إذ فاز في ثلاث وتعادل بأربع، وخسر مثلها.

ونجح الحزم في تفادي الخسارة في آخر ثلاث مباريات، حقق خلالها سبع نقاط، ويتطلع الأحد إلى خطف نقاط المباراة، أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل، ليحافظ على موقعه في المنطقة الدافئة.

وتبرز في الحزم بعض الأسماء، مثل البرتغالي فابيو مارتينيز، والجزائري أمير سعيود، إضافة الهداف المخضرم السوري عمر السومة.

في الجانب الآخر، يحتل نيوم المركز الثامن برصيد 17 نقطة، إذا فاز في خمس، وتعادل في اثنتين، وخسر أربع مباريات.

ويعول نيوم على تألق الجزائري سعيد بن رحمة، والمالي عبد الله دوكوري، والفرنسي ألكسندر لاكازيت.