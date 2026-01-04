الهلال يفقد 9 نقاط في ملعب ضمك

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم تحديًا صعبًا في كل مرة يحل فيها ضيفًا على ضمك، قبل مباراتهما الأحد بالجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بعد إهداره 9 نقاط من أصل 18 ممكنة.

ولم يتمكن الهلال من احتلال الصدارة منفردًا خلال الجولات الـ12 الأولى الموسم الجاري، لكنه سيتصدر الترتيب في حال فوزه على ضمك، خاصة بعد خسارة النصر أمام الأهلي بنتيجة 2ـ3 في «كلاسيكو» الجولة.

ويواجه الهلال صعوبات كبيرة تاريخيًا عندما يزور ملعب ضمك في دوري المحترفين، إذ خاض 6 مباريات هناك، فاز في اثنتين فقط، وتعادل في 3، وخسر واحدة.

وبدأت المواجهات التاريخية بين الفريقين في ملعب ضمك خلال موسم 2019ـ2020، بانتهاء اللقاء الأول بالتعادل 1ـ1، حيث تقدم أندريا كاريلو للهلال قبل أن يعادل إيميليو زيلايا لأصحاب الأرض.

وفي موسم 2020ـ2021، حقق ضمك مفاجأة كبيرة بفوزه 1ـ0 في الجولة 18، بهدف فاروق شافعي في الدقيقة 45، وهو الانتصار الوحيد لضمك على الهلال في الدوري حتى الآن.

أما في موسم 2021ـ2022، فقد حقق الهلال فوزه الأول على ملعب ضمك بنتيجة 4ـ2، بأهداف مصعب الجوير وأوديون إيجالو وموسى ماريجا وماتيوس بيريرا، مقابل هدفين لزيلايا ومنصور حمزي.

وفي موسم 2022ـ2023، عاد الهلال ليفوز 1ـ0 بهدف موسى ماريجا في الدقيقة 70.

منذ ذلك الفوز، لم ينجح الهلال في تحقيق أي انتصار على ملعب ضمك لموسمين متتاليين، إذ انتهت مباراة موسم 2023ـ2024 بالتعادل 1ـ1، بعد تقدم مالكوم للهلال وتعادل ستانسيو لضمك.

كما انتهت مواجهة الموسم الماضي في الجولة 13 بالتعادل 2ـ2، حيث تقدم البرازيلي ماركوس ليوناردو للهلال، ثم سجل حبيب ديالو هدفين لضمك، قبل أن يعادل الصربي ميلينكوفيتش سافيتش للأزرق في الدقيقة 77، ليحصل كل فريق على نقطة.