القادسية يحصل على الكفاءة المالية

أصدرت لجنة الرقابة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين، شهادة الكفاءة المالية لأنشطة كرة القدم في القادسية، طبقًا لحساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

وأكدت اللجنة أن نادي القادسية أوفى بكامل التزاماته التعاقدية والمالية المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، بما يعكس التزامه بالحوكمة المالية والانضباط الإداري، ويعزز من استدامة عمله المؤسسي.

ويستضيف فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره الرياض، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند الـ 08:30 مساء الأحد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويسعى الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي منذ تولي المهمة الفنية خلفًا للإسباني ميتشيل جونزاليس، إذ تعادل مع ضمك أولًا 1ـ1، ثم كسب الشباب 3ـ2 في الجولة الماضية.

ويحتل القادسية المرتبة الخامسة في دوري المحترفين برصيد 21 نقطة.