8 علامات جديدة في ميدان الدرعية

انضمت «8» علامات تجارية جديدة، الأحد، إلى ميدان الدرعية، وسط تواصل تنفيذ الأعمال الإنشائية في أكثر من «400» متجر ومطعم، ضمن إحدى أبرز المناطق الحضرية في الدرعية.

وتشمل العلامات المعلَن عنها: أديداس، سبينيس، سيفن لاكشري ويلنِس، أولي أولي، صيدلية الدواء، ألو يوجا، أون رَننج، عيادة فقيه، لتضيف مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل التسوق، والصحة، والخدمات النوعية.

ونقلت «واس» عن جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، أن انضمام هذه العلامات يشكل إضافة نوعية لميدان الدرعية، ويعزز مكانته كمنطقة حيوية تحتضن أنماطًا مختلفة من الأنشطة اليومية، مشيرًا إلى أن المشروع يوازن بين المحافظة على الطابع التاريخي للدرعية، وتقديم مرافق عصرية تلبي تطلعات السكان والزوار، وتدعم جودة الحياة.

وكانت شركة الدرعية قد منحت في وقت سابق من العام الجاري عقدًا بقيمة «2.249» مليار ريال لتنفيذ أعمال تطوير ميدان الدرعية، الذي يضم «73» مبنى، ونحو «400» وحدة معدّة للاستخدام التجاري والخدمي.

ويتوقع أن تسهم الدرعية بنحو «70» مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وأن توفر نحو «180» ألف فرصة عمل، وتستوعب نحو «100» ألف ساكن، وتستقبل 50 مليون زيارة سنويًا.