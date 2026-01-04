الإثنين.. جيسوس يتسلم تقرير سيماكان

يتسلم البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، قبل انطلاق التدريبات، الإثنين، التقرير الطبي الخاص بالفرنسي محمد سيماكان، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن نتائج التقرير الطبي الخاص بالمدافع الفرنسي، ستحدد مدى قدرته على المشاركة في مواجهة القادسية الخميس المقبل أو تأجيل العودة حتى يتم تجهيزه قبل «الديربي» أمام الهلال المقرر 12 يناير الجاري.

إلى ذلك يعود لاعبو الأصفر العاصمي إلى التدريبات، الإثنين، بعد الإجازة التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني بعد الخسارة من الأهلي 2ـ3 الجمعة الماضي.

ومن المنتظر أن يفتح جيسوس ملف مواجهة القادسية والتي تلعب الخميس المقبل على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، على أن يضع المدرب البديل المناسب لتعويض غياب نواف بوشل، الذي تعرض للطرد المباشر من قبل حكم مواجهة «الكلاسيكو» في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويتصدر النصر ترتيب دوري «روشن» بـ 31 نقطة قبل ختام منافسات الجولة 13.