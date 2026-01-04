رالي داكار.. دو ميفيوس يتصدر والراجحي يُعاقب

فاز البلجيكي جيوم دو ميفيوس وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل «ميني»، بالمرحلة الأولى من رالي داكار 2026، الأحد، في ينبع بعد مسافة خاصة خاضعة للتوقيت بلغت 305 كم.

وبعد حلوله ثالثًا السبت، استغل دو ميفيوس الفرصة ليتصدر الترتيب العام.

تقدّم الثنائي الفرنسي ـ البلجيكي بفارق 40 ثانية عن سيارة «داسيا» التي يقودها القطري ناصر العطية الحائز على اللقب 5 مرات، فيما أكمل السائق التشيكي مارتن بروكوب «فورد» منصة التتويج بفارق دقيقة ونصف تقريبًا، في يوم شهد تراجع الفرنسي سيباستيان لوب «عاشرًا في داسيا» بأكثر من ثلاث دقائق.

واكتفى السويدي ماتيوس إكستروم «فورد»، الفائز بالمرحلة التمهيدية والمتصدر في جميع نقاط التوقيت، في النهاية بالمركز الرابع.

أما الفائز برالي داكار 2025، السعودي يزيد الراجحي، فكان الخاسر الأكبر في اليوم الأول، إذ تلقى عقوبة زمنية بلغت 16 دقيقة بسبب تجاوزه السرعة وعدم المرور بنقطة إلزامية، ليبتعد بفارق 28 دقيقة و52 ثانية عن توقيت دو ميفيوس بعد احتساب العقوبات.

وشهدت منافسات اليوم الأول، تراجع الفرنسي سيباستيان لوب إلى المركز العاشر، بأكثر من ثلاث دقائق عن الفائز.

وعانى لوب في المرحلة التمهيدية إذ حل في المركز 17، فلم يتمكن من تحقيق أفضل من المركز العاشر.