دي بياجو يبعد الجابر عن الأخضر

استبعد الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، عبد الملك الجابر من القائمة المختارة للمشاركة في بطولة كأس آسيا المقررة في الرياض وجدة بدءًا من 8 يناير الجاري، بسبب عدم الجاهزية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الفني للأخضر أجرى بعض الاختبارات الميدانية للجابر واتضح عدم جاهزيته لخوض غمار البطولة التي يدشن المنتخب السعودي منافساتها أمام قرغيزستان، الثلاثاء المقبل، في جدة.

وضمت قائمة الأخضر 22 لاعبًا بعد استبعاد الجابر وهم: حامد يوسف، تركي بالجوش، مهند اليحيى، محمد عبد الرحمن، عواد دهل، سليمان هزازي، محمد الدوسري، خالد العسيري، عبد الرحمن العبيد، محمد برناوي، سالم النجدي، ياسين الزبيدي، مصعب الجوير، فارس الغامدي، فيصل الصبياني، راكان الغامدي، همام الهمامي، عبد العزيز العليوة، عبد الرحمن سفياني، ماجد عبد الله، ثامر الخيبري، عبد الله رديف.

يُذكر أن الأخضر تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى إلى جانب فيتنام، الأردن، وقرغيزستان.