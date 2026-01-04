عوار يتعافى.. كونسيساو يكافئ الاتحاديين

أكمل الجزائري حسام عوار، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي جراء الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا وبات جاهزًا للدخول في التدريبات الجماعية، الثلاثاء المقبل، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن عوار سيتقدم اللاعبين في التدريبات، على أن يدخل في حسابات البرتغالي سيرجيو كونسيساو، قبل مواجهة الخلود، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ14 من دوري روش السعودي.

وغاب عوار عن المشاركة مع فريقه في مواجهات الشباب ونيوم والتعاون بسبب الإصابة العضلية.

إلى ذلك كافأ كونسيساو، مدرب القطب الجداوي لاعبي فريقه، بمنحهم إجازة لمدة يومين، عقب الفوز على التعاون مساء السبت بهدف دون مقابل في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وفق المصدر نفسه.

وحقق الاتحاد 12 نقطة في آخر أربع مواجهات في دوري روشن السعودي، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة، في المرتبة الخامسة.