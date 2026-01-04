أبها يجهز ديمبلي وينتظر قيده

وضع الكراوتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، الإسباني جاي ديمبلي ضمن خياراته قبل مواجهة الدرعية، الإثنين، ضمن الجولة الـ 15 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة النادي الجنوبي أكملت كافة المستندات الخاصة بتسجيل ديمبلي «32 عامًا» الذي تعاقد معه الأسبوع الماضي،بانتظار قيده في نظام التسجيل ، الإثنين، مع انطلاق النافذة الشتوية التي تستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.

وبيّن المصدر أن النادي سينتظر الموافقة النهائية على قيد اللاعب الجديد، صباح الإثنين، وفي حال تم إنهاء الأوراق الخاصة بالتسجيل سيكون متاحًا للمشاركة ضد الدرعية، في مباراة الصراع على صدارة دوري «يلو».

ويفتقد الفريق الجنوبي خدمات البرازيلي لويز مورالها، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام الباطن في الجولة الماضية التي كسبها أبها 1ـ0.

ويحتل أبها صدارة دوري «يلو» بعد نهاية الجولة 14 برصيد 33 نقطة، فيما يملك الدرعية 30 نقطة في المرتبة الثانية.