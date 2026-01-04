الفتح يغلق صفحة إيكامبي

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات المخالصة النهائية مع الكاميروني كارل توكو إيكامبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين، وفق ما كشف عنه الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وأوضح النادي في منشوره: «قدمت الإدارة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي مثّل فيها الفريق، وما قدّمه من جهد وعطاء خلال مشواره مع النموذجي، متمنيةً له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة».

وخلال الموسم الجاري خاض المهاجم الكاميروني 10 مباريات أسهم خلالها بهدف وحيد دون أي تمريرة حاسمة.

وانضم إيكامبي إلى الفريق الحساوي الصيف الماضي قادمًا من الاتفاق.

وسبق لإيكامبي «33 عامًا» أن مثَّل الاتفاق وأبها خلال المواسم الماضية، كما شملت مسيرته الاحترافية مشاركته مع عدد من الفرق الأوروبية، إذ لعب لأندية فياريال الإسباني، وليون الفرنسي.