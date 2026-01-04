الانتصار الخامس يُكمل مئوية كونسيساو السادسة

شكّل فوز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على التعاون 1ـ0، السبت، محطة تاريخية في مسيرة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب «النمور»، الذي خاض مباراته الـ 600 من بدأ التدريب عام 2012.

وحقق الاتحاد أمام «السكري» فوزه الخامس على التوالي في المسابقات كافة، مواصلًا عروضه القوية تحت قيادة صاحب الـ 51 عامًا، فيما أصبح على بعد خمس نقاط من المركز الثالث، المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، ما دفع المدرب إلى القول، في تصريحاتٍ بعد المباراة، إن فريقه يمر بفترة إيجابية، وإن وصوله إلى 600 مباراة تنافسية خلال 13 عامًا، والتتويج بـ 12 لقبًا، يمثلان مصدر فخر كبير له.

ويمتلك كونسيساو 365 انتصارًا في مسيرته التدريبية، مقابل 112 تعادلًا، و123 هزيمة، مسجّلًا نسبة فوزٍ بلغت 60.83 في المئة، مع فارق أهداف إيجابي وصل إلى 551 هدفًا.

وقاد البرتغالي فريق بورتو في بلاده إلى الفوز بـ 11 لقبًا محليًا، وإيه سي ميلان إلى نيل لقب السوبر الإيطالي الموسم الماضي.

وتقدم الاتحاد، تحت قيادته، إلى المركز الخامس في دوري روشن السعودي، بعدما جمع تسع نقاط خلال أسبوع، محرزًا ستة أهداف، ومستقبلًا هدفًا وحيدًا، فيما حافظ على نظافة شباكه في ثلاث من آخر أربع مباريات، ما عكس تركيز الجهاز الفني على الصلابة الدفاعية.

وتسلم كونسيساو الفريق منتصف أكتوبر الماضي، وقاده إلى تسعة انتصارات في 14 مباراة.