ماتياس أهلاويًا حتى 2030.. والأجانب 12

أضاف النادي الأهلي إلى هجوم فريقه الأول لكرة القدم اللاعب البرازيلي الواعد ريكاردو ماتياس، موقعًا معه عقدًا لأربعة أعوام ونصف العام، حسبما أعلن الأحد.

يبلغ ماتياس من العمر 19 عامًا، وينضم إلى صفوف بطل دوري أبطال آسيا للنخبة قادمًا من نادي إنترناسيونال في بلاده.

وبوصوله، يرتفع عدد أجانب فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى 12، منهم أربعة أعمارهم 21 عامًا أو أقل.

ولعِب المهاجم الجديد عامًا ونحو نصف عام مع فريق إنترناسيونال الأول، المنتمي إلى الدوري البرازيلي «سيريا أ».

وصعّده الفريق من الفئات السنية في أغسطس 2024، وأشركه منذ ذلك الحين في 35 مباراة، فأحرز سبعة أهداف وصنعًا هدفًا.

واقتنص الأهلي، في أولى صفقاته الشتوية، رأس حربةٍ دوليّ، مثّل منتخب البرازيل تحت 20 عامًا في مباراتين، ومنتخب تحت 17 عامًا في خمس مباريات، وأحرز هدفًا مع كل منتخب.

ويقدّر موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني قيمته السوقية بـ 9 ملايين يورو، علمًا أن ناديه السابق جدد عقده حتى 2028 في أكتوبر من العام قبل الماضي بعد شهرين فقط من خوضه أولى مبارياته مع الفريق الأول.

ويمتلك الأهلي في قائمته السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والمدافع البرازيلي روجير إيبانيز، والمدافع التركي مريح ديميرال، والإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، والفرنسي إنزو ميو، لاعب الوسط، والجناح الجزائري رياض محرز، والجناح البرازيلي ويندرسون جالينو، والمهاجم الإنجليزي آيفان توني، والظهير البلجيكي ماتيو دامس «21 عامًا»، والفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط «20 عامًا»، والجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس «20 عامًا».