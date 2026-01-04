تشكيل الهلال.. عودة نيفيش تبعد أكتشيتشيك

احتفظ فريق الهلال الأول لكرة القدم بالتشكيل الأساسي، الذي ظهر به خلال الجولة الـ 12، من دوري روشن السعودي، مع تعديل واحد أعاد البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، واستبعد المدافع التركي يوسف أكتشيتشيك.

ويدخل الهلال إلى مباراة ضمك، مساء الأحد، في الجولة الـ 13، بتشكيلٍ يضم محمد الربيعي، وحمد اليامي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، ومتعب الحربي، وحسان تمبكتي، ونيفيش، ومحمد كنو، والصربي سيرجي سافيتش، والبرازيليين مالكوم فيليبي وماركوس ليوناردو، والأوروجوياني داروين نونيز.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس أكتشيتشيك، والجناح البرازيلي كايو سيزار، وسبعة لاعبين آخرين.

وتغلب الهلال 3ـ1 على الخلود، لحساب الجولة الماضية، في مباراةٍ دخلها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بالتشكيل ذاته مع إضافة أكتشيتشيك، فيما غاب نيفيش بسبب الإصابة.

ويتصدر الأزرق، الذي يمتلك 29 نقطة، جدول ترتيب المسابقة إذا هزم ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة بأبها. ويتصدر النصر الترتيب، حتى الآن، برصيد 31 نقطة.