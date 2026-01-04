ضمك يواجه الهلال بتشكيل الفوز الأول

ثبَّت البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، تشكيله الأساسي، مقررًا مواجهة الهلال، الأحد في أبها، بالأسماء ذاتها التي بدأت أمام الأخدود، الثلاثاء في نجران.

ويستضيف ضمك الفريقَ الأزرق، في الجولة الـ 13، بعدما حقق أمام الأخدود، في الجولة الماضية، انتصاره الأول ضمن موسم المسابقة.

ويبدأ المستضيف بالبرازيلي كيوين سيلفا في حراسة المرمى، والمدافعَين الجزائري عبد القادر بدران وجمال حركاس، والظهيرين سنوسي هوساوي وعبد الرحمن العبيد، والأرجنتيني فالنتين فادا في الوسط مع الغيني مورلاي سيلا ورياض شراحيلي وضاري العنزي، والمهاجمين عبد الله القحطاني وهزاع الغامدي.

وبعد 10 جولاتٍ من دون انتصار، أضاف ضمك ثلاث نقاطٍ إلى رصيده، فارتفع إلى تسع، فيما يحتل الهلال، بـ 29 نقطة، وصافة جدول الترتيب، ويخطف الصدارة من النصر، صاحب الـ 31 نقطة، إذا تغلب على فريق إيفانجيليستا في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.