بنقاط الحزم.. نيوم يعزز مكاسبه خارج الأرض

تغلب فريق نيوم الأول لكرة القدم، الأحد، على مضيفه الحزم 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وعزَّز نيوم نتائجه الإيجابية خارج أرضه خلال الجولات الماضية، وحقق انتصاره الرابع في آخر خمس مواجهات مقابل تعادل وحيد.

وتعدُّ هذه المواجهة الأولى بين الفريقين، إذ لم يتقابلا في بطولةٍ سابقةٍ.

وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجل لفريقه عند الدقيقة «59» من الشوط الثاني، وتمكَّن الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز تقدم نيوم بالهدف الثاني عند الدقيقة «88»، وفي الوقت بدل الضائع قلص أمير سعيود النتيجة لصالح الحزم من ركلة جزاء «90+5».

بهذا الانتصار، رفع نيوم رصيده إلى 20 نقطةً في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الحزم عند 13 نقطة في المركز الـ 11.

ويواجه الحزم نظيره الهلال في الجولة الـ14 من الدوري، الخميس 8 يناير، بينما يلاقي نيوم خصمه الفتح، السبت، لحساب الجولة ذاتها.