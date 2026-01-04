جالتيه: الفريق جديد ويحتاج إلى الفوز أمام الكبار

أكد الفرنسي كريستوف جالتيه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، أن فريقه كان بحاجة ماسة للفوز على الحزم، مشيرًا إلى رضاه التام عن مجهود اللاعبين.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «الفريق بدأ المباراة بتحفظ كبير، ثم سيطر عليها بعد مرور ربع ساعة تقريبًا، الهدف الأساسي كان التحكم في وسط الملعب، والشوط الأول جاء مقبولًا مع غياب اللمسة الأخيرة على الرغم من الأداء الجيد عمومًا».

وأضاف: «تسجيل الهدفين منح الفريق راحة نسبية، لكن استقبال هدف جعل الوضع مقلقًا بعض الشيء، وعمومًا الفريق جديد، ولم يحقق أي نقاط سابقًا أمام الأندية الكبيرة، لذا كان الفوز في هذه المباراة ضروريًا».

وأكد جالتيه أنه لم يطلب من الإدارة أسماء كبيرة في فترة الانتقالات، لكنه يحتاج إلى بعض اللاعبين لتعويض الغيابات الناتجة عن كثرة الإصابات، موضحًا أن فلسفة الفريق تعتمد على اللاعبين الشباب، وهذا جزء من المشروع الجديد.