قادري: هدفنا البقاء في الدوري ونعمل جاهدين لذلك

أكد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، أن الخسارة أمام نيوم كانت قاسية، مشيرًا إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة.

وكان الحزم خسر على ملعبه 0ـ1 أمام نيوم ضيفه في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقال قادري في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الفريق قدم مباراة جيدة جدًا، لكن النتيجة جاءت قاسية عليه، الوقت الذي أهدر فيه الفريق الفرص استغله نيوم للتسجيل، ومع ذلك ظل اللاعبون يؤمنون بإمكانية العودة حتى اللحظة الأخيرة».

وأضاف قادري: «الهدف الرئيس للفريق هو البقاء في الدوري، ومسألة البقاء أو الهبوط لا تعتمد على الفريق وحده، لكن الجهود مستمرة لتأمين المركز المناسب».

وعن اللاعبين المصابين، ذكر أن أمير سعيود كان يعاني من إصابة، ولم يكن جاهزًا بشكل كامل، فتم إشراكه في الدقائق الأخيرة فقط لتجنب أي مخاطرة، فيما أشار إلى أن عمر السومة تعرض لإصابة عضلية في آخر حصة تدريبية، ويتمنى الفريق عودته سريعًا.