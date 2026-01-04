النجعي والجابر ينضمان إلى نصر «النخبة»

حوَّل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، سامي النجعي وعبد الملك الجابر، لاعبي الوسط، إلى فريق تحت 21 عامًا للتدرّب معه خلال الفترة المقبلة والمشاركة في مبارياته، ضمن دوري جوّي للنخبة، حسبما أفادت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وبدأ النجعي، الأحد، التدرّب مع الفريق الشاب، وينضم إليه الجابر خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما استبعده الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا من قائمته التي تشارك في كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، بسبب نقص الجاهزية.

ووفق المصادر، سيستعين جيسوس باللاعبَين في تدريبات الفريق الأول إذا استدعت الحاجة، لكنهما سيخوضان خلال الفترة المقبلة مباريات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بدايةً بمواجهة الاتفاق، في 27 يناير الجاري، ضمن الجولة الـ 12.

ويتصدر الاتفاق جدول ترتيب المسابقة، المتوقفة منذ 23 ديسمبر الماضي، برصيد 27 نقطة، متقدمًا بـ 4 نقاط على النصر، صاحب المركز الثالث.

في سياق آخر، يستأنف فريق النصر الأول تدريباته الإثنين، مع انتهاء إجازة اليومين، التي منحها جيسوس للاعبيه بعد مباراة الأهلي، الجمعة ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة القادسية، الخميس في الرياض، لحساب الجولة الـ 14.