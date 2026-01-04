نانت يكسب 9 لاعبين من مرسيليا

حقّق فريق نانت الفرنسي الأول لكرة القدم فوزًا مفاجئًا 2ـ0 على مرسيليا، الذي أكمل اللقاء بتسعة لاعبين، الأحد، في المرحلة الـ 17 من الدوري الفرنسي.

ففي وقت أكمل فيه مرسيليا اللقاء منقوصًا بعد طرد البلجيكي أرتور فيرميرين عند الدقيقة «26» والمغربي بلال نادر «65»، تمكن نانت من استغلال تفوّقه العددي على أكمل وجه، ليقتنص الفوز بفضل هدفي فابيان سانتونز «31» وريمي كابيلا «88 من ركلة جزاء».

وأهدر مرسيليا فرصة تقليص الفارق مع باريس سان جيرمان، حامل اللقب صاحب المركز الثاني، إلى نقطة واحدة، ليتجمّد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع نانت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ16 بفارق نقطة عن منطقة الأمان.

وكان نانت الطرف الأكثر نشاطًا في البداية، وتمكن من افتتاح التسجيل عبر المغربي يوسف العربي، غير أنَّ حكم الفيديو المساعد «VAR» أنقذ الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي من الإحراج عقب خطأ فادح على خط المرمى «10».

وتلقى مرسيليا ضربة كبيرة بطرد مباشر لفيرميرين إثر عرقلة البرتغالي أنتوني لوبيش، حارس نانت «26».

واستغل نانت ذلك على أكمل وجه من خلال افتتاحه التسجيل بعد خمس دقائق بعدما تابع سانتونز الكرة من مسافة قريبة «31».

واستهل مرسيليا الشوط الثاني بطريقة مأساوية بعد طرد البديل المغربي بلال نادر لنيله بطاقتين صفراوين «56».

تبادل الفريقان الفرص في الفترة اللاحقة، قبل أن ينال الضيوف ركلة جزاء إثر تدخل متهور من بنجامان بافار، انبرى لها كابيلا بنجاح «88».

وتأتي هذه الخسارة الثانية لمرسيليا في ثلاث مباريات قبل مباراته أمام سان جيرمان على كأس الأبطال، الخميس الماضي.