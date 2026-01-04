آسيا 23.. المنتخبات تتوافد إلى الرياض وجدة

بدأت المنتخبات الآسيوية المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التوافد إلى مدينتَي الرياض وجدة، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات الميدانية للبطولة القارية، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة «16» منتخبًا من مختلف دول القارة نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس».

وشهد مطارا الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبد العزيز الدولي في جدة وصول بعثات المنتخبات المشاركة تباعًا، وجرى استقبالها وفق خطط تنظيمية وتشغيلية معتمدة، شملت تسهيل إجراءات الدخول، وتنظيم عمليات التنقل، ونقل البعثات إلى مقار سكنها في الفنادق المخصصة، بإشراف مباشر من اللجنة المحلية المنظمة لكاس آسيا 2027 السعودية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وانتقلت المنتخبات فور وصولها إلى فنادقها المعتمدة في المدينتين، وسط جاهزية متكاملة من حيث الخدمات اللوجستية، ومتطلبات الضيافة، وبرامج الإقامة، بما يضمن تهيئة بيئة مناسبة للمنتخبات، تمهيدًا لانخراطها في برامجها التدريبية والاستعداد للمنافسات الرسمية، وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

ويأتي توافد المنتخبات ضمن خطة تشغيلية شاملة تغطي مختلف الجوانب التنظيمية، بما في ذلك إجراءات الاستقبال، والإقامة، والتنقل، والتنسيق الميداني، حيث جرى تنفيذ جميع الإجراءات وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يعكس خبرة المملكة وقدرتها على تنظيم واستضافة البطولات الرياضية القارية والدولية.

وتلعب منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية» في مدينتَي الرياض وجدة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية وملعب نادي الشباب في الرياض، وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية الذي يحتضن مباراتي الافتتاح والختام، إضافة للملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك في محطة رئيسة ضمن مسار الاستعداد لاستضافة كأس آسيا 2027 السعودية.