بعد 5 مواجهات.. نونيز يوقف صيام الأهداف

أنهى الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، صيامًا عن التهديف لخمس مباريات، بعدما سجَّل أمام ضمك، مساء الأحد في أبها، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ولعِب نونيز 253 دقيقة خلال مباريات فريقه الخمس السابقة دون أن يتمكن من هز شباك فرق الشرطة العراقي، والفتح، والشارقة الإماراتي، والخليج، والخلود، على الترتيب.

وأوقف الأوروجوياني هذه السلسلة بإحراز هدفٍ أسهم في الفوز على ضمك، 2ـ0، ورفع عدد أهدافه مع الهلال إلى 6 في 15 مباراة.

وضمّ النادي العاصمي المهاجم صاحب الـ 26 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد شراء عقده من نادي ليفربول الإنجليزي.

وغاب اللاعب عن ثلاثٍ من مباريات الفريق، في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بسبب إصابةٍ في الركبة.

وفضلًا عن إحراز هدف أمام ضمك، أسهم الأوروجوياني في لعبة الهدف الثاني، الذي أحرزه زميله المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.