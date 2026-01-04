بعد 11 شهرًا.. الهلال يسترد قمة «روشن»

تصدَّر فريق الهلال الأول لكرة القدم جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 11 شهرًا، بعدما هزم مضيفه ضمك 2ـ0، مساء الأحد، في أبها ضمن الجولة الـ 13.

وأحرز الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الأول في الدقيقة 35، وأضاف زميله المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو هدفًا في الدقيقة «53».

وبالفوز، ارتفع رصيد كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إلى 32، فارتقت إلى المركز الأول، متقدمةً بفارق نقطة عن النصر، صاحب الـ 31 نقطة، الذي تصدّر الترتيب طيلة الفترة المنقضية من الموسم الجاري.

وفرّط الهلال في الصدارة خلال الجولة الـ 19 من الموسم الماضي، عندما تعادل مع ضمك 2ـ2، في 8 فبراير 2025، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، تاركًا المركز الأول للاتحاد، الذي تشبّث بالمقدّمة تُوِّج بطلًا للدوري.

ومن الملعب ذاته وأمام الفريق ذاته، استعاد الأزرق، بعد نحو 11 شهرًا، المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة عبر الجولة الـ 13 وبعد مرور 12 من جولات الموسم الجاري.

وتأجلت الجولة العاشرة إلى الشهر المقبل، بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول، الشهر الماضي، في كأس العرب- «فيفا»، التي استضافتها قطر.

ويتواجه الهلال والنصر الإثنين بعد المقبل، 12 يناير، في ديربي الرياض ضمن الجولة الـ 15.

وكسِب النصر مبارياته العشر الأولى، مُسجلًا أقوى انطلاقة لأي فريق في تاريخ الدوري، الذي استُحدِث عام 2008، لكنه خسِر خمس نقاطٍ من الجولتين 12 و13، بالتعادل 2ـ2 مع الاتفاق ثم الخسارة 2ـ3 من الأهلي. وحتى الآن، لم يخسر الهلال أي مباراة، وتعادل في اثنتين، وكسِب 10.