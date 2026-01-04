برباعية.. الرياض يتلقى ضربة القادسية الثانية

سجَّل فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تاريخيًّا في دوري روشن السعودي أمام نظيره الرياض، بعد أن تغلب عليه برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ13 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وافتتح المكسيكي جوليان كينيونيس التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى، قبل أن يعزز الأوروجوياني ناهيتان نانديز التقدم بهدف ثانٍ «11»، وأضاف الثالث الإيطالي ماتيو ريتيجي الثلاثية من ركلة جزاء «51» واختتم الرباعية تركي العمار «90».

وبهذا الفوز، رفع الفريق الشرقي رصيده إلى 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمتين، بينما تجمد الرياض عند النقطة الثامنة جاءت من فوزين وتعادلين فيما خسر 8 مباريات.

ويقع القادسية في مواجهة نظيره النصر، الخميس المقبل، على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الـ14، فيما يلاقي «مدرسة الوسطى» نظيره الفيحاء السبت.

ومع هذه المواجهة تقابل الفريقان أمام بعضهما 3 مرات، كسب الفريق الشرقي اثنتين منها مقابل فوز وحيد للرياض.