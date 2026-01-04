إنزاجي: نواصل التطور.. ولا أعرف شيئا عن مفاوضات الحمدان

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضرورة حفاظ لاعبيه على مستوياتهم، وذلك بعد الفوز 2ـ0 على ضمك، الأحد في أبها، والارتقاء إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وصرّح الإيطالي خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة التي اختتمت منافسات الجولة الـ 13: «نواصل العمل والتطور خطوة بخطوة، والأهم هو الحفاظ على المستوى والتركيز في المباريات المقبلة».

وعلّق على أداء ضمك قائلًا: «إنه فريق محترم، وفي ظل سلسلة اللا خسارة التي مرَّ بها أخيرًا فإنه ليس خصمًا سهلًا»، فيما نوَّه بأداء فريقه ووصفه بـ «المنظّم»، مضيفًا: «كانت مباراة جيدة من جانبنا، ونجحنا في الخروج بشباك نظيفة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا».

وبسؤاله عن مستقبل المهاجم عبد الله الحمدان، أجاب: «هو لاعب مهم في صفوف الهلال، لا أعرف شيئًا عن مفاوضاتٍ تخصُّه، هو يتدرب معنا بشكل مميّز وأنا سعيد بوجوده في الفريق».

ورفعت المباراة عدد نقاط الهلال إلى 32، فتقدّم بنقطة على النصر، الذي تصدر جدول الترتيب طيلة الفترة المنقضية من الموسم الجاري.