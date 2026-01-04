إيفانجيليستا: احترام الهلال أثر علينا

ذكر البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، أن لاعبيه بدَوا وكأنهم يلعبون خارج أرضهم، عندما استضافوا الهلال مساء الأحد في أبها ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وانتصر الضَيف على صاحب الأرض 2ـ0، في حضور 14 ألفًا و873 متفرجًا داخل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وبعد المباراة، صرّح إيفانجيلستا خلال مؤتمر صحافي: «ربما احترمنا الهلال أكثر من اللازم، وهذا أثر على ظهورنا بشكل متكامل، وبصراحة الأجواء كانت أقرب لأن تكون خارج أرضنا بسبب الحضور الجماهيري الهلالي».

ومن الناحية الفنية، لم ينزعج البرتغالي من أداء لاعبيه، وقال: «ظهرنا بشكل مقبول ولم نكن سيئين». وأوضح: «كنا نعرف صعوبة المباراة، وحجم الفارق بين الفريقين، ومع ذلك نجحنا في تحييد الهلال لفترات»، مشيرًا إلى فقدان لاعبيه التركيز، بعد الظهور في بداية اللقاء بتنظيمٍ جيِّد، ودفعهم ثمن ذلك.

وتطرق إيفانجيلستا إلى ما بعد هدفي الفريق الأزرق، قائلًا: «بعد الأول، لم ننجح في صناعة الخطورة، ومع الثاني فرضوا سيطرتهم على اللقاء، حاولنا مجاراتهم لكن لم نُوفَّق».

وفيما تصدّر الهلال جدول ترتيب الدوري بعد الفوز والوصول إلى النقطة 32، تجمد رصيد ضمك، في المركز الـ 14، عند 9 نقاط.