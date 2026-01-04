بالراحة الهلال يتصدر!!

ـ لازلت مستغربًا مما قامت به رابطة الدوري السعودي للمحترفين بخصوص الجدول المتبقي للدوري، حينما وضعت مباريات النصر في ضغط كبير رغم صعوبته.

ـ كيف تقوم الرابطة بوضع 3 مباريات للنصر يفرق كل مباراة عن الأخرى يومان فقط !!؟، والعجيب أنها لم تفعل ذلك مع غيره!!؟

فالنصر لعب في الجولة 11 مباراة الأخدود في الرياض يوم السبت 27 ديسمبر، ثم لعب بعد يومين الجولة 12 في يوم الثلاثاء 30 ديسمبر مباراته أمام الاتفاق في الدمام، ثم لعب الجولة 13 في يوم الجمعة 2 يناير مباراة الأهلي في جدة!

ـ بينما الهلال لعب الجولة 11 مباراة الخليج في الرياض بتاريخ 26 ديسمبر يوم الجمعة، ثم لعب في يوم الأربعاء 31 ديسمبر مباراة الخلود «ارتاح 4 أيام» في حين لعب مباراة ضمك في تاريخ 4 يناير يوم الأحد «ارتاح 3 أيام»!

ـ تحت أي تبرير وضعت الرابطة هذا الجدول!؟

لا توجد مباريات خارجية! لا يوجد يوم فيفا! فتحْت أي مبرر يتم ضغط النصر بهذه الطريقة ويتسبب هذا الأمر في أن يخسر النصر مباراة بالتعادل وأخرى بالخسارة!

ـ ما قامت به الرابطة بوضع هذا الجدول بهذه الطريقة لا يمت لعدالة المنافسة بأي صلة، فقد تم ضغط النصر ضغطًا غير طبيعي في 3 مباريات، كانت نتيجتها خسارة 4 نقاط.

ـ فكان من باب أولى والجدول يتم وضعه منذ فترة بسيطة إما وضع مباريات الهلال مع مباريات النصر في نفس اليوم، أو يتم وضع مباريات النصر مع مباريات الهلال في نفس اليوم، فليس من العدل أن يتم إراحة النصر يومين كل مباراة والهلال يرتاح 4 أيام و3 أيام!

ـ طبعاً الرابطة لن تبرر هذا التصرف، وستلتزم الصمت لأنه يستحيل أن يكون لديها مبرر مقنع.

ـ نعم جيسوس أخطأ في تشكيلة مباراة الأهلي، لكن الضغط الذي وضع فيه كان أحد الأسباب الرئيسية في أن يحدث ذلك، والنتيجة خسارة 5 نقاط وفقدان الصدارة التي ذهبت بسهولة للهلال المرتاح!