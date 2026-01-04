رودجرز: البداية القوية خلف الرباعية

أبدى الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، سعادته الكبيرة بما قدمه اللاعبون، عقب الفوز على الرياض 4ـ0، مؤكدًا أنهم نفّذوا المطلوب منذ صافرة البداية وظهروا بروحٍ عالية ورغبة واضحة في حسم المباراة مبكرًا.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: «سعيد من الأداء، وقدمنا مجهودًا رائعًا. كانت بدايتنا قوية، وهذا ما أريده دائمًا... أن يكون الفريق جائعًا من الدقيقة الأولى».

وأضاف المدرب الإيرلندي أن فريقه نجح في تحقيق التوازن داخل الملعب: «عملنا توازنًا بين الأداء الهجومي والدفاعي، وظهر ذلك في طريقة لعبنا وتنظيمنا طوال المباراة».

وأشار رودجرز إلى أن الجهاز الفني واللاعبين استفادوا من مواجهة الشباب الماضية: «تعلمنا من الأخطاء التي حدثت في مباراة الشباب، واليوم خرجنا بشباك نظيفة أمام الرياض، وهذا أمر مهم ويعكس تطور الفريق».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار هوية القادسية الهجومية في الفترة المقبلة، قائلاً: «من بداية مسيرتي التدريبية أحب أن ألعب بشكل هجومي، وهذا ما سأستمر عليه في المباريات المقبلة».