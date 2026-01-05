كارينيو: دفعنا ثمن الأهداف المبكرة

أكد الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم أنه دفع ثمن استقبال الأهداف المبكرة، عقب خسارته أمام القادسية برباعية نظيفة، مشيرًا إلى أن مجريات اللقاء خرجت عن السيطرة منذ الدقائق الأولى.

وقال كارينيو في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «استقبلنا هدفًا مبكرًا من الدقيقة الأولى صعّب علينا المباراة، وعندما دخلنا أجواء المباراة لم تكن في صالحنا بعدما تقدم القادسية بهدفين».

وأضاف مدرب الرياض أن سيناريو الشوط الأول تكرر بصورة مؤلمة: «في الشوط الثاني بدأنا مثل الشوط الأول بهدف مبكر علينا، وهذا أضاع علينا المباراة».

وختم المدرب الأوروجوياني حديثه بالتأكيد على ضرورة العمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة: «نريد أن نعمل بشكل أكبر ونقدم ما لدينا. نعرف جيدًا صعوبة المباريات».

الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم خلال حديثه في المؤتمر الصحافي تصوير: حسين الخيواني