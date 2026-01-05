ريشة: التبديل السادس من حق الهلال

أكد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، قانونية التبديل السادس الذي أجراه فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام ضمك، الأحد في أبها ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وأصيب المغربي جمال حركاس، مدافع ضمك، على مستوى الرأس، وخرج مستبدلًا بصورة اضطرارية في الدقيقة 63.

وأجرى ضمك إجمالًا خمسة تبديلاتٍ، أوّلُها من أجل سلامة حركاس، في المقابل، غيّر الهلال ستة لاعبين.

وعلّق المحلل التحكيمي: «بموجب بروتوكول التبديلات المتعلقة بإصابات الارتجاج، ما فعله الهلال قانوني، لأن خروج لاعب من أحد الفريقين بسبب هذه الإصابة منح المنافس تلقائيًا حق إجراء تبديل إضافي، من باب تكافؤ الفرص».

وأكمل ريشة، الحكم الدولي السابق: «اكتفاء ضمك بخمسة تبديلات فقط وتخلّيه عن حقه في تبديلٍ إضافي لا يلغي حق الهلال في التبديل السادس، والموقف قانوني تمامًا ولا غبار عليه بموجب البروتوكول المعمّم من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يرفع عدد التبديلات إلى سبعة لكل فريق، وليس ستة فقط، في حال حدوث إصابة أخرى مماثلة».

وأيّد المصري قرار البلجيكي إريك لامبريشيتش، حكم المباراة، حيال اللعبة التي أصيب فيها حركاس.

وشرح قائلًا: «سافيتش لاعب الهلال قفز لاستقبال كرة بالرأس فاصطدم به لاعب آخر من ضمك، مما أدى إلى التحامه مع حركاس، الذي تلقّى كوع المنافس في رأسه، وهي إصابة خطيرة، لكن سافيتش لم يقصد الاعتداء على اللاعب، وإنما دُفِع في الهواء، والحكم أصاب في عدم منحه أي بطاقة لسافيتش بعدما أوقف اللعِب لإدخال الجهاز الطبي وعلاج المُصاب».