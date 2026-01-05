بعد الارتجاج.. حالة حركاس مطمئنة

أبانت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن حالة المغربي جمال حركاس، مدافع فريق ضمك الأول لكرة القدم، باتت مطمئنة إثر تعرضه إلى إصابةٍ بارتجاجٍ في الرأس خلال مباراة الهلال، مساء الأحد، في أبها ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وتعرض اللاعب، حسب المصادر ذاتها، إلى إغماءٍ بعد خروجه مستبدلًا في الدقيقة 63، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى «تداوي» في خميس مشيط، حيث أجريت له فحوصات وأشعة أظهرت نتائجها سلامته، فيما توقعت عودة قلب الدفاع إلى التدريبات بعد 48 ساعة.

وأكدت المصادر أن حركاس بات في حالة مطمئنة بعد وضعه تحت الرعاية الطبية، مشيرة أن إدارة ضمك تواصلت مع أفراد من أسرة المغربي وطمأنتهم عليه، بعد زيارة خالد آل مشعط، رئيس النادي له وتحدثه معه.