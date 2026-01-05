الأخضر يتسلح بالهجوم أمام قرغيزستان

أكد الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، أن الأخضر جاهز لمواجهة قرغيزستان في افتتاح المشوار، الثلاثاء، في جدة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وتستضيف السعودية البطولة في الرياض وجدة من 6 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة «16» منتخبًا من مختلف دول القارة.

وقال بياجو في مؤتمر صحافي الإثنين: «نحن جاهزون تمامًا لمواجهة قرغيزستان، واللاعبون في حالة من التركيز الكبير لتقديم مباراة تليق بهم.. سنلعب بطريقة هجومية، فأي مدرب لا بد أن يهاجم حتى يفوز، وأميل شخصيًا إلى اللعب المفتوح الذي يتيح لفريقي الحرية في أسلوب اللعب».

وأضاف المدرب الإيطالي أنه معتاد على الضغوطات منذ أيام لعبه كمحترف وحتى تجربته التدريبية، قائلًا: «تعودت على الضغوطات سواء كنت لاعبًا أو مدربًا، ولا أخشى الضغوطات حتى لو كان فريقي بطلًا».

وأشار بياجو إلى تطور ملحوظ في أداء الفريق بعد العودة من المعسكر في قطر، خاصة بعد انضمام آخر ثلاثة لاعبين إلى صفوف الأخضر، ما أكمل القائمة ورفع من مستوى الانسجام.

وفي ختام حديثه، وجه بياجو الشكر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم على دعمه ومساندته المستمرة للفريق، كما قدم شكرًا خاصًا للأندية المحلية التي سمحت للاعبيها بالانضمام على الرغم من أن البطولة غير مدرجة ضمن أيام «فيفا» الدولية.

وتلعب منافسات البطولة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وملعب نادي الشباب في الرياض، وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية الذي يحتضن مباراتي الافتتاح والختام، إضافة إلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الأولى إلى جانب فيتنام، الأردن، وقرغيزستان.