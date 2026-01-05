سيرجيو رابع ضحايا روشن
البرتغالي باولو سيرجيو مدرب فريق الاخدود الأول لكرة القدم (أرشيفية)
الرياض - الرياضية 2026.01.05 | 03:24 pm
اعلنت ادارة نادي الاخدود انهى عقد البرتغالي باولو سيرجيو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بحسب مانشره الحساب الرسمي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة الاثنين.
وكتب حساب الاخدود : «الاخدود ينهي العلاقة التعاقدية مع باولو سيرجيو بالتراضي».
ويعد سيرجيو رابع المدربين الراحلين في دوري روشن النسخة الجارية حتى الان بعد لوران الفرنسي بلان مدرب الاتحاد ، الاسباني خافيير كاييخا مدرب الرياض ، ميتشيل الإسباني ميتشيل جونزاليس مدرب القادسية.
ووقع الاخدود مع باولو في 8 فبراير 2025 بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الجاري ولعب الفريق تحت قيادته 26 مباراة كسب منها 7 مبارايات وتعادل 5 وخسر 14 مواجهة.
وخلال الموسم الجاري يحتل الاخدود المركز السابع عشر في سلم الترتيب بعد مرور 12 جولة حقق خلاله الفريق انتصر وحيد وتعادل في لقاءين وخسر 9 مواجهات.