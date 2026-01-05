سيرجيو رابع ضحايا روشن

اعلنت ادارة نادي الاخدود انهى عقد البرتغالي باولو سيرجيو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بحسب مانشره الحساب الرسمي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة الاثنين.

وكتب حساب الاخدود : «الاخدود ينهي العلاقة التعاقدية مع باولو سيرجيو بالتراضي».

ويعد سيرجيو رابع المدربين الراحلين في دوري روشن النسخة الجارية حتى الان بعد لوران الفرنسي بلان مدرب الاتحاد ، الاسباني خافيير كاييخا مدرب الرياض ، ميتشيل الإسباني ميتشيل جونزاليس مدرب القادسية.

ووقع الاخدود مع باولو في 8 فبراير 2025 بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الجاري ولعب الفريق تحت قيادته 26 مباراة كسب منها 7 مبارايات وتعادل 5 وخسر 14 مواجهة.

وخلال الموسم الجاري يحتل الاخدود المركز السابع عشر في سلم الترتيب بعد مرور 12 جولة حقق خلاله الفريق انتصر وحيد وتعادل في لقاءين وخسر 9 مواجهات.