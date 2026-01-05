5 دقائق تقود الأخضر إلى «ريكسوس»

اختار مسؤولو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، فندق «ريكسوس» في أبحر الشمالية بمدينة جدة، مقرًا لسكن بعثة الأخضر، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تستضيفها مدينتا الرياض وجدة، خلال الفترة من 8 إلى 24 يناير الجاري.

ووفق مصدر خاص بـ«الرياضية»، جاء اختيار «ريكسوس»، لقربه من مدينة الملك عبد الله الرياضية، التي تحتضن تدريبات ومواجهات الأخضر في البطولة، ويبعد عنها 5 دقائق عبر الحافلة.

ويحتوي الفندق الذي افتتح أخيرًا على صالة حديد مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية، وقاعات واسعة لعقد الاجتماعات.

ويفتتح المنتخب السعودي مشاركته في البطولة الثلاثاء بمواجهة قرغيزستان في افتتاح المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبيهما منتخبي الأردن وفيتنام.