توني يكتسح.. ويخطف الأضواء

اكتسح الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تصويت نجم الجولة المقدم أسبوعيًا من «الرياضية»، وطار بالأفضلية بعد قيادته القطب الجداوي إلى الفوز على المتصدر النصر بنتيجة 3ـ2 في قمة الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وحصل توني على 6 أصوات من أصل 8 خبراء وهم السعوديون: يوسف عنبر، خالد القروني، وبندر باصريح، إضافة إلى المصري أحمد الكأس، والبحريني خالد جاسم، والأردني عثمان الحسنات.

وذهب صوت التونسي فتحي الجبال إلى القمري ميزياني ماوليدا لاعب الخلود بعد ثنائيته في مرمى الفيحاء خلال الانتصار بنتيجة 5ـ0.

وأعطى فوزي الشهري صوته إلى المكسيكي جوليان كينيونيس بعد أن سجل هدف السبق لفريقه القادسية خلال الانتصار 4ـ0 على الرياض.

وتعاقدت إدارة النادي الجدَّاوي مع مهاجم برينتفورد الإنجليزي صيف 2024، وارتدى قميص الفريق في 62 مباراةً، سجل خلالها 45 هدفًا، وصنع 11، وأسهم في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه.