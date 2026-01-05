الجمعة.. التعاون يحتفل ببلوغه السبعين

يحتفل نادي التعاون بمرور 70 عامًا على تأسيسه، الجمعة المقبل، على هامش مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الشباب، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي على ملعب «الوولفز بارك» في بريدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاحتفال سيشهد عددًا من الفعاليات التي تستحضر مسيرة النادي وإنجازاته عبر تاريخه الطويل، وعرض فيلم وثائقي.

وبيّن المصدر أن الفريق سيرتدي أول طقم له بعد تأسيسه على يد صالح الوابلي عام 1965 على أن توجه الدعوات إلى شرفيين ورؤساء سابقين، ولاعبين قدامى.

ويعد التتويج بلقب كأس الملك موسم 2019، أهم إنجازات «السكري» وفي 1990 نال فضية كأس الملك بعد الخسارة من النصر في النهائي 0ـ2.

وصعد التعاون للمرة الأولى إلى الدوري السعودي في عام 1995، وهبط الموسم التالي، وعاد إلى الأضواء في موسم 1997 وكرر الهبوط بعد الموسم، وعاد ليصعد 2010 واستمر إلى الآن.

وفي موسم 2015ـ2016 حصل الفريق على المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين وتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا.