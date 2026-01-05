«NBA».. صنز ينتصر في الثانية الأخيرة

سجّل ديفين بوكر، لاعب فريق فينيكس صنز الأمريكي الأول لكرة السلة، ثلاثية حاسمة في الثانية الأخيرة قاد فيها زملاءه إلى قلب الطاولة على أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل لقب دوري «NBA» للمحترفين، بنتيجة 108ـ105.

وتمكّن صنز من تعويض تأخر مبكر بفارق 18 نقطة، لكي يثأروا من متصدر الدوري الذي كبّدهم أسوأ هزيمة في تاريخ النادي بنتيجة 138ـ89، وذلك خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس «أن بي أيه» ديسمبر الماضي.

وأحرز بوكر 24 نقطة، وقدم 9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف زميله الكندي ديلون بروكس 22 نقطة، والبديل جوردان جودوين 26 نقطة وهو الرقم الأعلى في مسيرته.

وتمكن بروكس من تسجيل ثلاثية في مواجهة شاي غلجيوس-ألكسندر، زميله في المنتخب الكندي ونجم أوكلاهوما الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري، قبل 36 ثانية من نهاية المباراة، مانحًا فريقه التقدم 105ـ101، لكن بطل الدوري عادل النتيجة 105ـ105 قبل 8.2 ثوان من النهاية، قبل حسم بوكر الأمور بتسجيله ثلاثية.

وكان جلجيوس-ألكسندر أفضل مسجل في صفوف فريقه برصيد 25 نقطة، وجايلن وليامس 23 نقطة، ولم يُجنّب ذلك أوكلاهوما سيتي توقُف سلسلة انتصاراته التي امتدت لأربع مباريات.

وعلى الرغم من الخسارة، يبقى الثاندر صاحب السجل الأفضل في الدوري بواقع 30 فوزًا مقابل 6 هزائم، في حين عزّز ديترويت بيستونز صدارته للمنطقة الشرقية بتخطيه مضيفه كليفلاند كافالييرز 114ـ110، فأصبح في جعبته 26 فوزًا مقابل 9 هزائم.