سوموديكا.. تجربة رابعة في السعودية

تعاقد نادي الأخدود مع المدرب الروماني سوموديكا ماريوس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي باولو سيرجيو، بحسب ما نشره حساب النادي الرسمي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة، الإثنين.

ويمتلك سوموديكا «54 عامًا» تجارب مختلفة في عدد من الدوريات منها الدوري السعودي حينما أشرف على الشباب خلال فترتين موسمي 2019 و2022 والرائد 2023.

وبدأ المدرب الروماني مسيرته التدريبية في بلاده من بوابة روكار بوخارست عام 2005 وتنقل بعدها لقيادة عدد من الفرق المختلفة.

وفي صيف عام 2018 حط سوموديكا الرحال في الرياض لقيادة الشباب وأشرف عليه لمدة موسم واحد.

وبعدها بأربعة أعوام عاد المدرب الروماني مجددًا إلى الدوري السعودي مع الشباب في الجزء الأخير من موسم 2022 وقاده في 11 مباراة فقط.

وفي الموسم التالي وقع ماريوس مع الرائد وأشرف عليه لموسم واحد قاد خلاله الفريق في 31 مباراة.

وخلال مسيرته لعب سوموديكا 540 مباراة مع جميع الفرق التي دربها كسب خلالها 219 مباراة وتعادل في 141، وخسر 180.