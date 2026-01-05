اتحاد الهجن يعلن برنامج دوري 2026

أعلن الاتحاد السعودي للهجن، الإثنين، البرنامج التفصيلي لدوري هجان 2026، المنطلق في ميدان الجنادرية في الرياض، العاصمة السعودية، على ثلاث مراحل، وبعدد 7 أشواط، وبمجموع جوائز تتجاوز المليون ريال.

وتنطلق المرحلة الأولى 10 يناير الجاري من خلال تنظيم شوطين للرجال، ومثلهما للمرحلة الثانية في 17 من الشهر ذاته، على أن يُختتم الدوري بإجراء السباق النهائي في 14 فبراير 2026 في شوطين للرجال، وشوط للنساء.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في المرحلتين الأولى والثانية على مبلغ 5000 ريال ومثلها للمالك، والثاني 3500 ريال ومثلها للمالك، الثالث 2500 ريال ومثلها للمالك، الرابع 2000 ريال ومثلها للمالك، الخامس 1000 ريال ومثلها للمالك.

وفي المرحلة النهائية يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100,000 ريال ومثلها للمالك، الثاني 25,000 ريال ومثلها للمالك، الثالث 10,000 ريال ومثلها للمالك، الرابع 9,000 ريال ومثلها للمالك، الخامس 8,000 ريال ومثلها للمالك، السادس 7,000 ريال ومثلها للمالك، السابع 6,000 ريال ومثلها للمالك، الثامن 5,000 ومثلها للمالك، التاسع 4000 ريال ومثلها للمالك، العاشر 3000 ريال ومثلها للمالك.

وبدأت النسخة الأولى من دوري هجان عام 2022، ونظمت منافساتها في 9 ميادين للهجن شملت ميادين الطائف، سكاكا، الصويدرة، السيح، القصيم، حائل، تبوك، نجران، ورماح، في إطار توسيع نطاق المنافسات وإتاحة الفرصة للهجانة في مختلف مناطق السعودية.

وفي نسختي دوري هجان 2024 و2025، نظمت مراحل الدوري في عدة ميادين موزعة على مناطق السعودية، من بينها الطائف، سكاكا، القصيم، نجران، حائل، الصويدرة، رماح، وتبوك، قبل أن يحتضن ميدان الجنادرية في الرياض نهائي النسختين الثالثة والرابعة.