بثنائية الدرعية.. أبها يعزز صدارة «يلو»

عزز فريق أبها الأول لكرة القدم صدارته لدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بعد أن كسب نظيره الدرعية 2ـ1، الإثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ضمن الجولة الـ15.

وتقدم الفريق الجنوبي عن طريق سيلا سو عند الدقيقة «3» وعاد الدرعية لتسجيل التعادل بواسطة جايتان لابورت «45+1».

ونجح نجم الفريق الجنوبي مشعل المطيري في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة «57» ليمنحه نقاط المباراة.

وبهذا الفوز وسع أبها فارق الصدارة بينه وبين الثاني الدرعية إلى 6 نقاط.

ويلاقي أبها نظيره العدالة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، الأحد المقبل، بينما يستضيف الدرعية الأنوار في اليوم ذاته لحساب الجولة الـ16.

وفي بقية مواجهات الإثنين من دوري «يلو» كسب الجبيل نظيره العربي بثنائية نظيفها سجلها روبيرتو دياز وفيصل فجر.

فيما ضرب الأنوار منافسه العدالة برباعية مقابل هدف بواسطة تياجو بيزيرا «هاتريك» ولؤي الشهراني، فيما سجل هدف الفريق الحساوي الوحيد راشد السالم.