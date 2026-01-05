انطلاق مهرجان تمور الأحساء المصنّعة 2026

انطلق مهرجان تمور الأحساء المصنعة في نسخته الـ 11 لعام 2026، تحت شعار «من أرض الخير»، في قلعة أمانة الأحساء التراثية.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، يأتي المهرجان برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبدعم واهتمام من الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، ومن تنظيم أمانة الأحساء بالشراكة مع محافظة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء، مع مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن مهرجان تمور الأحساء المصنّعة يُجسّد توجهًا وطنيًا فاعلًا لتعظيم القيمة المضافة للتمور السعودية، وتحويلها من منتج زراعي تقليدي إلى صناعة تحويلية تنافسية تسهم في رفع قيمة الصادرات الوطنية، ودعم مستهدفات رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتمكين القطاعات الواعدة.

من جانبه، أوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، أن مهرجان تمور الأحساء المصنّعة يُعد محطة استراتيجية لتحويل التمور إلى منتج اقتصادي واستثماري يحمل اسم الأحساء إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المهرجان يسهم في تطوير الصناعات التحويلية، وتحفيز الاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالنخيل والتمور.

ويُعد المهرجان حدثًا سنويًا فعالًا في إبراز مكانة الأحساء عاصمة عالمية للتمور، ويجسد جهود السعودية في تعزيز الصناعات التحويلية الغذائية.

ويضم المهرجان أركانًا لعشرات المصانع والمنتجين، وعرضًا لأجود أنواع التمور المصنعة، وفعاليات ثقافية وترفيهية، وعروضًا فنية.

ويهدف المهرجان لترويج صناعات التمور التحويلية، وتسويق المنتجات المحلية، ودعم المزارعين وأصحاب المصانع والمنتجين، وتعزيز السياحة والاقتصاد المحلي، وتحويل التمور من منتج زراعي تقليدي إلى صناعة وطنية مبتكرة، ونشر الثقافة المتعلقة بالتمور وارتباطها بالتراث الأحسائي.

وطرحت تذاكر الدخول إلكتورنيًا بدءًا من 7 ريالات.

وشهدت نسخة 2025 من المهرجان جذب أكثر من 3.2 مليون زائر، إذ حقق خلالها المهرجان نجاحًا في التسويق والدعم الاقتصادي.