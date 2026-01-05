قرية الدمام العالمية.. 10 آلاف زائر يوميا

تستقبل القرية العالمية في الدمام أكثر من 10 آلاف زائر يوميًا، وذلك وفق ما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وافتتحت القرية العالمية في الدمام أبوابها لتدشن واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية في المنطقة الشرقية، وسط إقبال جماهيري كبير منذ يومها الأول.

وتمتد القرية على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع في موقع استراتيجي مطل على بحيرة سيهات، وتستمر فعالياتها لمدة 90 يومًا متواصلة، بمشاركة أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم عبر أجنحة ثقافية، وأسواق عالمية، ومطاعم تقدم أطباقًا من مطابخ دولية متنوعة.

وتضم القرية أكثر من 100 فعالية يومية تشمل عروضًا فنية وموسيقية، كرنفالات ترفيهية، أنشطة عائلية، ومساحات مخصصة للأطفال، إلى جانب مناطق تسوق تجمع بين المنتجات التراثية والحرف اليدوية والمنتجات الحديثة.