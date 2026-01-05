أمام القادسية.. سيماكان انتظار

أظهرت الفحوص الطبية، التي خضع لها الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، سلامته من التمزق العضلي، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبيّنت المصادر ذاتها أن اللاعب خضع لجلسة علاجية قبل التدريبات الجماعية، ثم شارك مع زملائه في الحصة اللياقية.

وحول إمكانية مشاركته أمام القادسية، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، أوضحت المصادر أنها ستتضح في التدريبات المقبلة في حال لم يشعر اللاعب بأي آلام، إضافة إلى اكتمال جاهزيته البدنية.

وتعرض الفرنسي إلى إصابة بالعضلة الخلفية، خلال مشاركته في التدريبات الجماعية، 22 ديسمبر الماضي.

وغاب سيماكان عن مواجهة فريقه أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2، واستمر الغياب أمام الأخدود والاتفاق والأهلي «دوريًا».

ولعب سيماكان مع النصر هذا الموسم 15 مباراة بجميع المسابقات، منها ثمان في دوري روشن السعودي، وثلاث في دوري أبطال آسيا، واثنتان في كأس الملك، ومثلها في كأس السوبر، واستطاع تسجيل هدفين، ونال بطاقة صفراء واحدة.

على صعيد متصل، استدعى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عبد الملك الجابر، وسامي النجعي، ونواف سالم، وفارس يوسف، والحارس مبارك البوعينين، إلى تدريبات فريق الأول، بعد أن أبعدهم إلى درجة 21 عامًا.

ويحتل النصر المرتبة الثانية في الدوري برصيد 31 نقطة مع إسدال الستار على منافسات الجولة الـ13.