الأربعاء.. انطلاق مهرجان طويق الشتوي

تستعد محافظة حوطة بني تميم لانطلاق مهرجان طويق الشتوي، الأربعاء، ولمدة ثلاثة أشهر، في حديقة المتنزه البري، ضمن استعدادات بلدية حوطة بني تميم لتنظيم فعاليات نوعية بالمحافظة.

وأوضح فهد البسام، المدير التنفيذي للمهرجان، أن النسخة الحالية من مهرجان طويق تأتي وفق تطلعات أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية حوطة بني تميم، التي تهدف إلى رفع جودة الحياة، وتعزيز الخيارات الترفيهية للسكان والزوار.

وأشار البسام إلى مراعاة الطراز السلماني في تنفيذ تصاميم المهرجان، بما يعكس الهوية العمرانية والتراثية، مبينًا أنه تم اعتماد باقة متنوعة من الفعاليات، تشمل عروضًا مسرحية، وبرامج ترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة، إلى جانب أركان تجارية متنوعة لدعم رواد الأعمال والمنشآت المحلية.

وأكد البسام أن المهرجان سيواكب توجهات أمانة منطقة الرياض من خلال تقديم فعاليات تلبي احتياجات سكان وزوار المحافظة، وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز المشهد الترفيهي بمحافظة حوطة بني تميم.